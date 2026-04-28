Doldis skriver CL-historia – andra genom tiderna

Bayern Münchens tränare Vincent Kompany drog på sig ett gult kort i samband med det andra kvartsfinalmötet mot Real Madrid. Belgaren är därmed avstängd i kvällen semifinalmatch mot Paris Saint-Germain på Parc de Princes.

FC Bayern kommer istället ledas av hans assisterande Aaron Danks. 42-åringen blir därmed den första engelsmannen att coacha ett lag i en Champions League-semifinal på 22 år.

Det var i april 1994 som Bobby Robson ledde portugisiska Porto i deras semifinalmöte mot Barcelona. Den katalanska storklubben vann med 3–0 och avancerade till finalen mot Milan, där det blev storstryk med 4–0.

Sedan dess har ingen engelsman lyckats med samma bedrift.

1993/94 spelades den blott andra säsongen av det då nya formatet Champions League. Det var även den första säsongen där turneringen hade två semifinaler.

Ingen engelsman har således lett ett lag i en Champions League-final. Det ska däremot mycket till för att Aaron Danks ska bli den första.

Matchen mellan Paris Saint-Germain och Bayern München har avspark klockan 21:00 ikväll.