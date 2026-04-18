Jacob Widell Zetterström tillbaka i spel för Derby

Det var i 1-1-matchen mot West Bromwich Albion den 23 januari 2026 som den svenske landslagsmålvakten Jacob Widell Zetterström senast startade en match för sitt Derby County.

Därefter har burväktaren hållits borta från spel till följd av ett virus, vilket gjorde att han missade samlingen där Sverige tog sig till VM genom playoff.

I dag kom dock glädjande nyheter från Derby, då de meddelade att svensken åter var tillbaka mellan stolparna i The Championship. Detta då man ställdes mot Oxford United på hemmaplan.

Derby County leder matchen med 1-0 efter första halvlek och befinner sig just nu på en sjundeplats i tabellen.

Matchen pågår.