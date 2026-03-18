”Jag kan potentiellt ha spelat min sista match någonsin”

Kasper Schmeichel har fyllt 39 år – och har råkat ut för en mycket tuff skada.

Därför meddelar han själv att han nu kan ha gjort sitt sista framträdande på en fotbollsplan.

– Jag har slitit sönder min biceps. Jag har slitit sönder min rotatorkuff och min axel har gått ur led, säger dansken till CBS Sports.

Det har, sedan en tid tillbaka, stått klart att Celtics målvakt Kasper Schmeichel kommer att missa Danmarks play off mot Nordmakedonien och en eventuell final mot Tjeckien eller Irland.

Nu meddelar 39-åringen själv att han kommer att bli borta klart längre än så. I en intervju med CBS Sports berättar han att den skada han har ådragit sig ser ut att hålla honom borta i upp till ett år.

– Jag var hos en specialist igår (under måndagen). Jag ska operera min axel två gånger, vilket är lite av ett slag. Jag har slitit sönder min biceps, jag har slitit sönder min rotatorkuff och min axel har gått ur led. Den är liksom trasig, säger Schmeichel och berättar att han kan ha gjort sin sista match i karriären:

– Jag kan potentiellt ha spelat min sista fotbollsmatch någonsin. Jag har varit fotbollsspelare sedan den dagen jag föddes. Den tanken är förkrossande. Det är väldigt, väldigt svårt att förstå just nu.

Den rutinerade målvakten avslutar:

– Jag fick beskedet i går om att det potentiellt kan vara slutet på min karriär på grund av min ålder. När jag väl kan vara redo igen kan jag vara över 40.

Under sin tid som fotbollsproffs har Schmeichel bland annat noterats för 120 landskamper med Danmark samt sin långa tid i Leicester City som pryds av en Premier League-titel från 2016.