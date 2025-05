Jamie Roche nätade i förlust mot mästarna

Den tidigare Sirius-spelaren Jamie Roche håller för närvarande till i Schweiz.

Under onsdagskvällen ställdes hans Lausanne mot ligamästarna FC Basel.

Då räckte inte Roche mål till någon poäng.

Det var under sommaren 2023 som Jamie Roche, 24, lämnade IK Sirius för spel i Schweiziska Lausanne. Detta i en affär värd omkring tolv miljoner kronor för Uppsalaklubben.



Sedan dess har han spelat 69 matcher för klubben som just nu är sexa i den schweiziska högstaligan.



Under onsdagskvällen ställdes man mot de redan klara ligamästarna FC Basel, där en viss Joe Mendes håller till på lån från Braga.



Matchen slutade med förlust för Lausanne – trots att Jamie Roche tagit ledningen i den 13:e minuten. Siffrorna skrevs till 2-3 för Basel.



Målet var den tidigare Sirius-spelarens tredje för Lausanne. Totalt sett är han uppe i sex poäng på sina 69 matcher.