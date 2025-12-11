Jamie Vardy utsedd till månadens spelare i Serie A

Jamie Vardy har hunnit fylla 38 år.

Trots det har han stått för en fin månad med Cremonese i Serie A.

Detta då han har utsetts till månadens spelare i ligan – vilket han är först med som engelsman.

Foto: Alamy

Det var i september som Jamie Vardy till slut hade hittat en ny klubb efter att han lämnade Leicester med 13 år i klubben under bältet.

Därefter har 38-åringen sakta men säkert hittat formen och på senare tid verkligen stuckit ut.

Totalt sett står anfallaren noterad för fyra mål på tio matcher. Nu får han också gehör för sina prestationer.

Detta då han har fått ta emot utmärkelsen som månadens spelare i Serie A – troligtvis på grund av sina tre fullträffar på fyra matcher. Priset är han först någonsin att få som engelsman.

Cremonese tog klivet upp från Serie B förra året och är just nu nia i högstaligan efter 14 matcher.