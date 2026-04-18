Karlssons stora ord efter hattrick-succén: ”Rysningar”

STOCKHOLM. Nikola Vasic hade väntat och väntat på första tävlingsmålet i Hammarby.

Och när första väl kom rev han av ett hattrick direkt.

– Jag fick rysningar när han firade första målet, han är så värd det här, säger tränaren Kalle Karlsson till FotbollDirekt.

Redan sensommaren 2024 var det konkreta rykten om Nikola Vasic till Hammarby. Sportchef Mikael Hjelmberg och den då stekhete BP-anfallaren skakade hand i mixade zonen och poseringen tydde på att något skulle hända.

Men Vasic blev kvar i BP och vann allsvenskans skytteliga innan han slet av korsbandet – vilket gjorde att större delen av 2025 spolierades.

Ändå fick han igenom sin drömflytt till Bajen under sensommaren i fjol – ett år efter den där bilden med Hjelmberg efter 3-3-matchen där Vasic med dubbla mål sabbade Hammarbys trepoängare.

Den berömda handskakningen mellan Vasic och Hjelmberg augusti 2024. Foto: FotbollDirekt

Speltiden i Hammarby under hösten blev relativt knapp efter långa skadefrånvaron och fram tills under lördagen hade Vasic inte gjort något tävlingsmål för Hammarby.

Men hemma mot Örgryte vid ledning 5-1 hoppade Vasic in med halvtimmen kvar. Inom loppet av 16 minuter tackade Vasic för förtroendet genom att slå till med att hattrick.

– Jag är jätteglad för Vasics skull. Han brinner ju massor för Hammarby och att han nu får göra sitt första tävlingsmål för klubben och därefter fylla på med både tvåan och trean… vi alla är glada för hans skull. Han har haft en tuff period och försäsongen blev hackig för honom, men han är en helt fenomenal anfallsspelare och han erbjuder något helt annat offensivt. En jätteboost för hans självförtroende, säger Karlsson som likt många av de dryga 26 000 åskådare på plats noterade att Vasics firande vid sitt första mål var något extra.

– Han har ju vuxit upp med Hammarby och han älskar att dra på sig tröjan. Att dessutom nu också få göra mål, det betyder massor. Jag fick rysningar när han firade första målet, det var verkligen ett fint ögonblick och han är så värd det här, säger Karlsson.

En annan spelare som kommer boostad till hemmamötet med HBK på onsdag är Montader Madjed som slog till med ett drömmål mot Öis och kanske genomgående glänste mest för Hammarby den här lördagen i 8-1-slakten.

– Han gör en jättebra match vilket är kul med tanke på att han haft en liten dipp innan, men i dag var han gamla ”Monte” igen. Riktigt kul att se.

