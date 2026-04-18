Backklipporna hyllas: ”Det har varit en resa tillsammans”

SOLNA. Tillsammans har de över 450 landskamper och har varit kuggarna i backlinjen.

Nu har dem tackats för sig och hyllades på Strawberry Arena.

– Det är svårt att finna ord men jag njuter varje sekund, säger Hanna Glas under avtackningen.

Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Hanna Glas och Jonna Andersson. Fyra legender i det svenska damlandslaget. Nu är deras era i Blågult över.

De fyra försvararna hyllades under VM-kvalet.

Hanna Glas med fyra mästerskap och 59 landskamper säger följande:

– Det är svårt att finna ord men jag njuter varje sekund, säger Hanna Glas under avtackningen.

Med 112 landskamper, tre mål, sju mästerskap och fyra medaljer blev Linköpings Jonna Andersson hyllad. Hon fick plocka ut sina finaste minnen.

– Svårt men så många famtastiska minnen det ät svårt att välja men alla hemmatcher i Göteborg och Stockholm är svåra att beskriva.

113 landskamper, sju mästerskap och lagkaptenen Magdalena Eriksson säger följande om publiken som hon haft en fin relation med under hela hennes karriär.

– De betyder så otroligt mycket, de kommer alltid betyda mycket. Det har varit en resa tillsammans med fansen.

AIK:s Linda Sembrant ,ed 160 landskamper i ryggsäcken säger följande om Sveriges nya era med unga spelare.

– Ut och njut, det är så kul att se de unga ta för sig. Sveriges framtid ser ljus ut.