Sverige tog viktig trepoängare i VM-kvalet

Sverige studsade tillbaka efter förlusten mot Danmark och vann VM-kvalmötet mot Serbien med 1–0 på nationalarenan i Solna.

Stina Blackstenius blev matchhjälte direkt efter paus.

Foto: Bildbyrån



Sverige startade piggt och skapade flera tidiga chanser, där Filippa Angeldahl testade det serbiska målet från distans. Gästerna svarade med en farlig dubbelchans efter drygt tio minuter, men Jennifer Falk stod för en stark räddning.

Blågult hade sedan flera lägen att ta ledningen i första halvlek, bland annat ett skott i stolpen från Stina Blackstenius, men det stod 0–0 i paus.

Direkt efter halvtid small det. Blackstenius hittade rätt och satte 1–0 för Sverige, ett mål som skulle visa sig bli matchens enda.

Serbien försökte trycka på för en kvittering, men Sverige höll undan och säkrade tre viktiga poäng i VM-kvalet.