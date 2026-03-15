Janogy målskytt och matchens lirare mot Roma

Madelen Janogy har förlängt sitt kontrakt med Fiorentina fram till sommaren 2028. I söndagens match mot Roma på bortaplan kunde svenskan slå till. Precis innan första halvleken var slut kunde Janogy sätta dit ledningsmålet för gästerna.

Fiorentina gick till pausvila i ledning men med dryga kvarten kvar kunde Giulia Galli kvittera för Roma. Matchen slutade 1–1.

Madelen Janogy blev utsedd till matchens lirare. Hon står noterad för 31 mål på 58 matcher i den italienska klubben.