Klart: Madelen Janogy säkras upp av Fiorentina

Madelen Janogy förblir Fiorentina trogen.

Parterna är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2028.

Foto: Bildbyrån

Madelen Janogy lämnade Hammarby efter succésäsongen 2023 och flyttade då till Italien och Fiorentina.

Kontraktet då skrevs till sommaren 2026, men nu ser hon ut att bli kvar i Florens-klubben längre än så.

Denna måndag meddelar nämligen Fiorentina att man är överens med Janogy om ett nytt avtal.

– Jag vill tacka klubben, familjen Commisso och alla jag har träffat i Fiorentina: tack för den tid ni har ägnat åt mig hittills och för att ni alltid har välkomnat mig varmt sedan jag kom. Jag känner mig otroligt bekväm i klubben och i staden, säger hon via klubbens hemsida.

Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2028.