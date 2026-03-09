Klart: Madelen Janogy säkras upp av Fiorentina
Madelen Janogy förblir Fiorentina trogen.
Parterna är överens om ett nytt kontrakt.
Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2028.
Madelen Janogy lämnade Hammarby efter succésäsongen 2023 och flyttade då till Italien och Fiorentina.
Kontraktet då skrevs till sommaren 2026, men nu ser hon ut att bli kvar i Florens-klubben längre än så.
Denna måndag meddelar nämligen Fiorentina att man är överens med Janogy om ett nytt avtal.
– Jag vill tacka klubben, familjen Commisso och alla jag har träffat i Fiorentina: tack för den tid ni har ägnat åt mig hittills och för att ni alltid har välkomnat mig varmt sedan jag kom. Jag känner mig otroligt bekväm i klubben och i staden, säger hon via klubbens hemsida.
Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2028.
