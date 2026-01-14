Jätteknall i Spanien: Real Madrid floppade i cupen

Real Madrid är ute ur spanska cupen.

Giganten förlorade åttondelen mot andraligalaget Albacete.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen gjorde Alvaro Arbeloa sin första match som interimtränare för Real Madrid. Då åkte ”Los Blancos” på en jätteflopp i åttondelsfinalen av den spanska cupen Copa del Rey.

Real förlorade cupmatchen mot Albacete, som för närvarande slåss i botten av den spanska andraligan, Segunda División.

Det spanska huvudstadslaget kvitterade matchen till 2–2 i den första tilläggstidsminuten, genom Gonzalo García, men i den 94:e minuten stötte Jefté Betancor in sitt andra mål för dagen och Albacetes tredje och sköt skrällgänget vidare i cupen.

