Foto: Bildbyrån

Jätteknall i Spanien: Real Madrid floppade i cupen

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Real Madrid är ute ur spanska cupen.
Giganten förlorade åttondelen mot andraligalaget Albacete.

Under onsdagskvällen gjorde Alvaro Arbeloa sin första match som interimtränare för Real Madrid. Då åkte ”Los Blancos” på en jätteflopp i åttondelsfinalen av den spanska cupen Copa del Rey.

Real förlorade cupmatchen mot Albacete, som för närvarande slåss i botten av den spanska andraligan, Segunda División.

Det spanska huvudstadslaget kvitterade matchen till 2–2 i den första tilläggstidsminuten, genom Gonzalo García, men i den 94:e minuten stötte Jefté Betancor in sitt andra mål för dagen och Albacetes tredje och sköt skrällgänget vidare i cupen.

260114 Fotboll - Copa del Rey - Åttondelsfinal - Albacete mot Real Madrid - Estadio Carlos Belmonte, Albacete, Spanien - 14 januari 2026. Albacete-spelarna firar efter matchen.
