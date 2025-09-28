Jeremejeff frälste Panathinaikos på stopptid

Under söndagkvällen ställdes Panetolikos FC mot Panathinaikos i den grekiska högstaligan.

Då skulle en svensk kliva in i rampljuset.

Detta i from av Alexander Jeremejeff – som avgjorde matchen på tilläggstid.

Sedan Alexander Jeremejeff lämnade BK Häcken för spel Panathinaikos har han spelat 55 matcher för den grekiska klubben.

Under årets säsong har speltiden varit skral för 31-åringen som, inför söndagens match, inte hade gjort något framträdande i ligan.

Under söndagskvällen fick han chansen via ett inhopp – och den skulle han minst sagt ta till vara på.

Efter att den förre allsvenska skyttekungen byttes in i den 75:e minuten med ett 1-1-resultat skulle han, på tilläggstid, kliva fram och bli stor hjälte. Detta då han slog till med sitt första mål denna säsong och säkrade tre poäng för hans Panathinaikos.

Sedan Alexander Jeremejeff anslöt till den grekiska klubben har han gjort 15 mål och en assist.