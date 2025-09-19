Jeremy Agbonifo räddade Basel från fiasko

Basel var nära att åka ur den schweiziska cupen.

Då kvitterade svenske Jeremy Agbonifo i den 93:e minuten.

Basel vann sedan på straffar.

Foto: Alamy

Under fredagen ställdes Basel mot Etoile Carouge i den schweiziska cupen. Storlaget Basel var i brygga länge när de låg under fram till den 93:e minuten.

Då kvitterade svensken Jeremy Agbonifo. Det var 19-åringens första mål för den schweiziska giganten.

Efter förlängning stod det 2–2 efter att Basel först tagit ledningen med Etoile Carouge lyckades ta det till straffar efter en kvittering i den 118:e minuten.

I straffavgörandet var det Basel som drog det längsta strået och vann. Agbonifo missade sin straff.