Jesper Karlsson målskytt i speciell match för Lecce

För tre dagar sedan avled Lecces sjukgymnast Graziano Fiorita, 47.

Idag gästar den syditalienska klubben Bergamo och Atalanta.

Då slog Jesper Karlsson till med sitt första mål för klubben – och firade med en fin gest.

Ingen ville spela matchen mellan Atalanta och Lecce. Åtminstone ingen från laget som gästade Bergamo och Atalanta.



Tidigare i veckan drabbades nämligen klubben av en stor sorg – då sjukgymnasten Graziano Fiorita gick bort vid 47 års ålder.



Matchen, som egentligen skulle spelas under fredagen, sköts upp till söndagen och på plats i Lecces startelva fanns Jesper Karlsson.



När matchen var 29 minuter gammal stod han vid straffpunkten, beredd att göra sitt första mål för klubben.



Det skulle han också göra, och tillägna målet till den avlidne sjukgymnasten. I sitt målfirande formade han sina händer till ett hjärta och pekade sedan upp mot himmelen.



Inför matchen gick Lecce ut med ett uttalande i vilket de gjorde sin inställning till matchen tydlig.



”US Lecce anser att Lega Serie A:s beslut att flytta matchen mot Atalanta till så få timmar efter Graziano Fioritas död är otroligt respektlöst gentemot den hemska förlust som drabbat den här familjens man, klubben och Lecce-supportrarna”, skrev klubben enligt Football-Italia.



Vidare menar Lecce att ligaorganisation för Serie A passerade en gräns vad gäller mänskliga värderingar. Under matchen var också Lecce-spelarna iklädda vita matchtröjor med budskapet ”Inga värderingar, inga färger”.



Matchen pågår.