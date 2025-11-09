Jesper Karlsson målskytt – när Aberdeen kryssade

Aberdeen tog emot Motherwell i Scottish Premiership.

Matchen slutade 1–1.

Jesper karlsson slog till med mål.

Foto: Alamy

Jesper Karlsson lämnade Bologna på lån till Aberdeen, där hans förre Elfsborg-tränare Jimmy Telin basar. Klubben har varit i kris den här säsongen och under söndagen ställdes de mot Motherwell.

I den 61:a minuten slog Jesper Karlsson till med sitt fjärde mål för Aberdeen, när han satte 1–0 mot Motherwell.

Glädjen blev kortvarig. Motherwell kvitterade tre minuter efter svenskens ledningsmål och matchen slutade oavgjort.

Aberdeen ligger på en åttondeplats i tabellen.