Jesper Karlströms mäktiga facit – tredje bäst i Serie A

Jesper Karlström har endast missat 32 minuter för sitt Udinese under säsongen.

Det gör honom till den tredje mest spelade utespelaren i årets Serie A, enligt Transfermarkt.



Foto: Bildbyrån

Jesper Karlström har varit en stadig pjäs för Udinese sedan han värvades sommaren 2024. Inför årets säsong utnämndes svensken till och med till lagkapten efter att Florian Thauvin lämnat för Lens.

Kaptensbindeln har inneburit ett stort förtroende från tränare Kosta Runjaić. Så pass mycket att Karlström i dagsläget är den tredje mest spelade utespelaren den här säsongen så här långt.

Redan förra året var Karlström en av den italienska ligans mest använda spelare. Mittfältaren placerade sig då på en nionde plats, med 230 minuter borta från planen på hela säsongen.

I år har svensken spelat samtliga matcher från start och endast blivit utbytt vid två tillfällen. Totalt har han missat 32 minuter på hela säsongen. Endast Cremoneses Federico Baschirotto (som har spelat samtliga minuter både den här och förra säsongen) och Johan Vásquez från Genoa har spelat mer.

Jesper Karlström har totalt spelat 62 Serie A-matcher för Udinese. Han har även representerat Lech Poznan, Brommapojkarna och Djurgården, för vilka han var lagkapten och vann SM-guld 2019.

För Sverige har det så här långt blivit 21 landskamper.

10 utespelarna med flest minuter i Serie A 2025/26

1: Federico Baschirotto, Cremonese

2: Johan Vázquez, Genoa

3: Jesper Karlström, Udinese

4: Simone Canestrelli, Pisa

5: Pierre Kalulu, Milan

6: Dodô, Fiorentina

7: Victor Nelsson, Hellas Verona

8: Oumar Solet, Udinese

9: Gianluca Mancini, Roma

10: Filippo Terracciano, Cremonese