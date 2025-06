Jobe Bellingham premiärmålskytt i Dortmunds rysarseger

Borussia Dortmund var pressade att vinna mot Mamelodi Sundowns FC.

Detta skulle man också göra – efter en riktig rysare till match.

I den gjorde Jobe Bellingham sitt första mål för tyskarna.

Det blev ”bara” 0-0 för Borussia Dortmund i omgång ett av klubblags-VM mot brasilianska Fluminense. Därför var den tyska storklubben minst sagt i behov av en seger under lördagskvällen när man ställdes mot det Sydafrikanska laget Mamelodi Sundowns som i sin tur tog tre poäng mot Ulsan HD i omgång ett.

Med Daniel Svensson och den tidigare Sirius-spelaren Tashreeq Matthews från start i vardera lag skulle matchen på TQL Stadium i Cincinnati bli en riktig rysare.

Till att börja med chockade sydafrikanerna tyskarna genom att ta ledningen redan i den elfte minuten – genom Lucas Ribeiro. Därefter vaknade Dortmund till och gjorde tre mål innan den första halvleken var över. Målskyttarna var Felix Nmecha, Serhou Guirassy och Jobe Bellingham, som gjorde sin första strut i Dortmund-tröjan efter att ha lämnat Sunderland.

Efter en timmes spel kom Dortmunds fjärde mål för kvällen, då Khuliso Mudau gjorde självmål för sydafrikanerna.

Mamelodi Sundowns hade dock inte gett upp utan skulle gå och vinna den andra halvleken. Först reducerade Iqraam Rayners till 2-4 i den 62:a minuten innan Lebo Mothiba gjorde 3-4 i den 90:e minuten.

Segern bärgade till sist Dortmund vilket innebär att de står på fyra poäng efter två matcher, samtidigt som Mamelodi Sundowns ha tre. Daniel Svensson spelade hela matchen för det vinnande laget.

"Hey J̵u̵d̵e̵ Jobe" 🎶

Borussia Dortmund have a new anthem on their hands at the FIFA Club World Cup 👀 pic.twitter.com/6gk6e9rGJS

— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 21, 2025