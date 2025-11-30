Jordan Larsson blåst (?) – får mål bortdömt

Jordan Larsson kvitterade mot AGF.

Sedan dömde VAR-rummet bort svenskens mål.

”Korrekt annullering av Larssons 1-1-mål”, skriver Tipsbladets domarexpert Benjamin Leander.

Foto: Alamy

Det var strax innan halvtidspaus i det danska toppmötet mellan AGF och FC Köpenhamn som det blev svenskt måljubel. FCK-stjärnan Jordan Larsson smällde in kvitteringsmålet, efter att AGF tagit en tidig ledning, och såg ut att kunna få en hjälteroll i söndagens stormöte.

Målet gick dock till VAR-granskning och där konstaterades det att bollen hade snuddat vid Larssons hand. Då valde domarteamet att döma bort kvitteringsmålet.

”Fotbollsreglerna föreskriver att en anfallande spelare under inga omständigheter får göra mål med handen eller ha händerna på bollen omedelbart före ett mål, vare sig oavsiktligt eller avsiktligt”, fortsätter han.

Den svenske FCK-kollegan Viktor Claesson startade matchen på bänken.

I AGF startade Felix Beijmo och Eric Kahl. Den sistnämnde fick dock kliva av skadad efter en dryg halvtimme.

Matchen slutade 2-0 till AGF.