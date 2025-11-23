Jordan Larsson matchjälte i derbyt
Jordan Larsson blev stor matchvinnare för FC Köpenhamn när han satte enda målet i derbyt mot Brøndby.
Straffen gav FCK tre viktiga poäng och krympte avståndet till serieledarna.
Jordan Larsson avgjorde för FC Köpenhamn i derbyt mot Brøndby och gjorde matchens enda mål.
FC Köpenhamn hade halkat efter i den danska toppstriden och var i stort behov av tre poäng hemma på Parken.
I den 72:a minuten dömdes straff efter VAR-granskning för hands, och Larsson satte bollen kyligt i mål till 1–0.
Kort därefter blev Larsson utbytt mot landsmannen Viktor Claesson.
Totalt 34 442 åskådare följde matchen på Parken, där inga bortasupportrar tilläts efter tidigare oroligheter i derbyt.
Målet räckte hela vägen – FCK vann matchen och är nu bara tre poäng bakom Brøndby i tabellen.
