Jordan Larsson matchjälte i derbyt

Jordan Larsson blev stor matchvinnare för FC Köpenhamn när han satte enda målet i derbyt mot Brøndby.

Straffen gav FCK tre viktiga poäng och krympte avståndet till serieledarna.





Jordan Larsson avgjorde för FC Köpenhamn i derbyt mot Brøndby och gjorde matchens enda mål.

FC Köpenhamn hade halkat efter i den danska toppstriden och var i stort behov av tre poäng hemma på Parken.

I den 72:a minuten dömdes straff efter VAR-granskning för hands, och Larsson satte bollen kyligt i mål till 1–0.

Kort därefter blev Larsson utbytt mot landsmannen Viktor Claesson.

Totalt 34 442 åskådare följde matchen på Parken, där inga bortasupportrar tilläts efter tidigare oroligheter i derbyt.

Målet räckte hela vägen – FCK vann matchen och är nu bara tre poäng bakom Brøndby i tabellen.