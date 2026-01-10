Jordan Larsson utvisad efter slag i träningsmatch

Det hettade till när FC Köpenhamn mötte Brann i Marbella.

Jordan Larsson visades ut efter att ha måttat ett slag mot Emil Kurnvig.



Danska FC Köpenhamn och norska Brann laddar inför vårsäsongen med träningsläger i Marbella. När lagen möttes i en träningsmatch under lördagen hamnade svenske Jordan Larsson i händelsernas centrum.

Larsson började matchen på bänken men byttes in i paus och tog plats som högerytter. Efter knappt 25 minuter på planen spårade situationen ur. I samband med en duell nära sidlinjen uppstod ett bråk mellan flera spelare, där Larsson ilsknade till och måttade ett slag mot Branns Emil Kurnvig.

Domaren reagerade direkt och visade rött kort till Larsson. Exakt hur hårt slaget träffade är oklart, men Kurnvig föll till marken och tog sig för ansiktet.

– Han ger mig en lusing. Det är idioti i en träningsmatch, säger Kurnvig efteråt.

För Jordan Larsson innebar händelsen ett tidigt slut på träningsmatchen och en trist episod i uppladdningen inför säsong