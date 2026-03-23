Jürgen Klopp trött på ryktena: ”Bara nonsens”

Jürgen Klopp, 58, ryktas till Real Madrid ett stup i kvarten.

Nu har tysken fått nog.

Foto: Bildbyrån

Jürgen Klopp lämnade Liverpool sommaren 2024 och blev global fotbollschef för Red Bull. Ända sedan Klopp slutat som tränare har han kopplats ihop med flera storklubbar och inte minst Real Madrid.

Under Tysklands truppresentation fick Klopp frågan om ryktena kring honom och att ta över som tränare Real Madrid.

– Om Real Madrid hade ringt hade vi hört talas om det vid det här laget. Men det är bara nonsens. De ringde inte ens, inte en enda gång. De ringde inte ens min agent, säger Klopp till tidningen Bild.

Det har även ryktats kring att 58-åringen ska lämna sitt nuvarande jobb på Red Bull.

– Samma idioter skrev det. Ju mindre någon vet om fotboll, desto mer tänker de, säger han och svarar på om han kan tänkas ta över det tyska landslaget:

– Jag har sagt det tusen gånger redan, men jag tänker förstås inte alls på det just nu. Det finns tack och lov ingen anledning att göra det. Och vad gäller framtiden är jag inte riktigt klar som tränare än. Så vem vet vad som kan hända under de närmaste åren. Men det finns absolut inga planer i det avseendet