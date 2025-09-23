TV: Här gör Alexander Isak sitt första mål för Liverpool

Under tisdagen tog Liverpool mot Southampton i ligacupen.

Då gjorde Alexander Isak sitt första mål för sin nya klubb.

Se målet via spelaren ovan!

Foto: Bildbyrån

Under inledningen av årets Premier League-säsong har Liverpool gått rent, och vunnit fem av fem möjliga matcher.

Under tisdagskvällen var det dags för ”The Reds” att kliva in i ligacupen då man tog emot Southampton på Anfield.

Med en dryg timme kvar till avspark stod det klart att det svenske nyförvärvet Alexander Isak spelar från start. Detta i vad som var hans andra start för klubben sedan han lämnade Newcastle.

Väl på planen dröjde det inte länge innan den svenske stjärnan var nära att hitta rätt. Matchminuten var den första och skottet gick rakt på en räddande McCarthy.

Första målet i Liverpool-tröjan

Efter en jämn första halvlek, där Southampton haft den största chansen, skulle svensken göra sitt första mål för klubben.

Detta då Southampton-keepen McCarthy slarvade bort en passning som Chiesa kunde sno och spela fram Isak som rakade in bollen för 1-0 i matchen.

Det blev slutresultatet i den första halvleken.

Inför den andra halvleken byttes Alexander Isak ut – till förmån för Hugo Ekitiké.

Alexander Isak scores his first Liverpool goal! 🔴 He has put his new team 1-0 up in the EFL Cup against Southampton pic.twitter.com/TQAyWeFSvl — Premier League (@premierleague) September 23, 2025

***

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Endo, Isak, Chiesa, Leoni, Jones, Robertson, Frimpong, Nyoni, Ngumoha

Southampton: McCarthy; Jelert, Edwards, Wood, Quarshie, Manning, Downes, Jander, Armstrong, Scienza, Archer.