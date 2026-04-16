JUST NU: Alexander Manninger död i olycka

Den tidigare landslagsmålvakten Alexander Manninger från Österrike har avlidit efter en tragisk trafikolycka.

Han blev 48 år gammal.

Den österrikiska fotbollsvärlden befinner sig i sorg efter beskedet att den tidigare landslagsmålvakten Alexander Manninger, 48, har gått bort.



Enligt uppgifter från lokala medier omkom han i en olycka som inträffade i hans hemland, där hans bil kolliderade med ett tåg vid en obevakad järnvägskorsning. Polisuppgifter pekar på att händelsen skedde plötsligt och fick ett tragiskt utfall.



Dödsfallet har väckt starka reaktioner, inte minst från Österrikes fotbollsförbund, som uttrycker stor sorg.

”Nyheten om Alex Manningers död är djupt chockerande. Med honom förlorar fotbollen en speciell person. I denna svåra tid går våra uppriktiga kondoleanser till hans familj, hans vänner och alla som stod honom nära”, skriver förbundet i ett uttalande.

Manninger hade en lång internationell karriär och var bland annat målvakt i Arsenal under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Därefter spelade han för flera klubbar i Europa, däribland Juventus, innan han avslutade sin aktiva karriär i Liverpool år 2017.

Utöver klubbkarriären gjorde han 33 landskamper för Österrikes landslag.