JUST NU: Nations League-finalen går mot straffar

Under söndagskvällen spelar Portugal och Spanien om en titel.

Detta i Nations League-finalen som spelas på Allianz Arena i München.

Matchen är igång – följ den här!

Efter att Portugal besegrat Tyskland med 2-1 i semifinalen – och Spanien segrat med 4-3 över Frankrike – drabbas de två nationerna samman under söndagskvällen.



Detta i finalen av Nations League 2024/2025.



Under den förra upplagan av turneringen ställdes Spanien mot Kroatien i finalen – där spanjorerna gick segrande efter straffar.



***



På Allianz Arena var stämningen laddad inför avsparken mellan två stornationer i den europeiska fotbollen.



Inledningen av finalen var något upphackad och lagen turades i stort om att ge bort bollen till varandra.



Med fem minuter på klockan skapade Portugal sin första stora chans. Detta efter att ett inlägg bröstats ner av Bruno Fernandes som satte upp João Neves i ett kanon-läge. Skottet var allt annat än bra och gick utanför mål.



När omkring 15 minuter var spelade hade Spanien tagit över matchen och skapat en rad farliga chanser. Två av dessa kom till via Pedri och Nico Williams, som båda avslutade tätt utanför mål.



Med 19 minuter på klockan delade domaren ut matchens första varning, då Inacio gått in för tufft i en duell med Oyarzabal. Kort därefter skulle matchens första mål falla. Detta efter att Martin Zubimendi, efter en del trassel i straffområdet, kunde raka in bollen i öppet mål.



26 minuter in i matchen fick Nuno Mendes bollen strax utanför straffområdet, tog ett par rappa steg med bollen, och drog till med en kanonträff invid den bortre stolpen. 1-1.



Strax före paus skulle också den första halvlekens tredje mål falla. Detta efter att Pedri hittat fram till Oyarzabal som rundade keepern och lade in 2-1. Det blev även det sista som hände i den första halvleken och Spanien gick in i paus med ledning.



Inför den andra halvleken valde Portugal att göra ett dubbelbyte. Ut gick Francisco Conceição och João Neves, in kom Ruben Neves och Nelson Semedo.



Med omkring en minut spelad av den andra halvleken kombinerade Bruno Fernandes och Pedro Neto sig fram till ett fint läge för Manchester United-spelaren. Han drog till med ett skott utifrån som lurade Unai Simon och gick in vid den första stolpen. Däremot dömdes målet bort för offside i förstaläget.



Efter en period utan några större chanser skulle en stor sådan uppenbara sig efter en timme. Då slog Nuno Mendes in ett inlägg som styrdes på vägen och landade hos Cristiano Ronaldo. Avslutet var inga problem från nära håll och ställningen 2-2.



När mindre än tio minuter återstod av finalen fick Isco bollen utanför straffområdet. Real Betis-spelaren drog till med ett avslut från distans som tvingade Diogo Costa till en fin räddning.



Trots en tämligen stor chans för Portugal där Simon tvingades till en fin räddning blev det inga fler mål under ordinarie tid. Således väntade förlängning.



I upptakten av förlängningen slog Nuno Mendes in en fin passning till Nelson Semedo som missade bollen från nära håll och kastade bort ett jätteläge.



Den första förlängningskvarten var Portugals som hade den mesta av bollen och hotade framåt vid flera tillfällen. Något mål skulle dock inte falla och istället tog Spanien kommandot över den andra förlängningshalvan.



***



Startelvor:



Portugal: Costa; Mendes, Inacio, Dias, Neves – Vitinha, Silva – Conceicao, Fernandes, Neto – Ronaldo.



Spanien: Simon; Cucurella, Huijsen, Le Normand, Mingueza – Ruiz, Zubimendi, Pedri – Williams, Oyarzabal, Yamal.