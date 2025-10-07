Hammarby krossade Brann – kopplat grepp om dubbelmötet

Hammarby har kopplat rejält grepp om dubbelmötet mot SK Brann.

Stockholmsklubben krossade norskorna på Grimsta denna tisdagskväll.

4–1 blev slutresultatet.

Europa Cup inleddes för Hammarby denna tisdagskväll.

Bajen mot Brann gjorde upp i det första kvalmötet på Grimsta denna afton.

Matchen var jämn under inledningen, utan att några riktiga farligheter skapades, men i den 11:e minuten kom Hammarby undan med nöd och näppe.

Nea Lehtola drog på från distans och finskans långskott gick klockrent i ribban.

Brann fortsatte att pressa på efter ribbträffen och bortalaget skapade ett par halvchanser innan Bajens första farliga chans kom genom ett distansskott i den 27:e minuten från Emilie Joramo smet precis utanför stolpen.

I slutet av den första halvleken åkte Hammarby på en tung smäll då Alice Carlsson tvingades kliva av skadad. Lagkaptenen ersattes av Simone Boye.

Kort efter det blev det dock glädje för hemmalaget, detta då Vilde Hasund satte dit 1–0 i den 44:e minuten.

1–0 stod sig sedan till halvtid.

Tidigt i den andra halvleken skulle dock Hammarby utöka sin ledning, detta då Ellen Wangerheim satte bollen i mål i den 54:e minuten.

Bajen och Wangerheim stannade dock inte där, bara minuten senare utökade hon hemmalagets ledning till 3–0.

Hattricket skulle sedan fullbordas i den 66:e minuten då Wangerheim drog till från distans och bollen smet in under Selma Panengstuen i Brann-målet.

Med ungefär tio minuter kvar reducerade bortalaget genom Lauren Davidson som elegant skruvade in bollen i krysset.

Mer än ett reduceringsmål blev det dock inte för efter Davidsons drömmål höll Bajen tätt och slutresultatet blev således 4–1.

Bajen har med andra ord en mycket fin ledning inför returmötet i Norge nästa vecka.

Hammarby IF: Loeck – Holmberg – Carlsson – Bragstad – Blakstad – Koivisto – Joramo – Miyagawa – Lennartsson – Wangerheim – Hasund.

SK Brann: Panengstuen – Stenevik – Authen – Birkelund – Tynnilä – Peuhkurinen – Gaupset – Eikland – Davidson – Lovera – Lehtola.