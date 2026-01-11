JUST NU: Barça vann spanska supercupen – efter galna minuterna

Barcelona och Real Madrid drabbade samman i den spanska supercupfinalen.

Då vann Barça med 3–2.

Foto: Bildbyrån

Ett riktigt tungviktsmöte blev det i den spanska supercupfinalen när Barcelona och Real Madrid drabbade samman. För Barças del startade svensken Roony Bardghji på bänken.

Det var Barça som spräckte nollan i El Clasico-finalen när brassen Raphinha målade i den 36:e minuten. När den första halvleken led mot sitt slut lyckades ”Los Blancos” kvittera genom stjärnan Vinicius Junior. Men Real Madrid hann knappt fira innan Robert Lewandowski vände på matchen igen till 2–1 för Barcelona.

Men det var inte slut där. Real Madrids Gonzalo Garcia satte 2–2 innan domaren blåste för paus och det blev därmed det tredje målet på tilläggstid i den första halvleken.

Med dryga kvarten kvar av finalen återtog Barça ledningen. Då stod Raphinha för sitt andra mål i matchen och Barcelona vann den spanska supercupen