Bardghjis succé – gjorde sitt första La Liga-mål och assist

Under lördagen ställdes Real Betis mot FC Barcelona i La Liga.

Då fick den svenske supertalangen Roony Bardghji chansen från start.

Denna tog han tillvara på – och slog till med både mål och assist i 5-3-segern.

Foto: Bildbyrån

Under lördagskvällen ställdes La Liga-femman Real Betis mot serieledande FC Barcelona.

Med en timme kvar till avspark på Estadio Olímpico de la Cartuja stod det klart att svenske Roony Bardghji, 20, fick en oväntad chans från start.

Denna tog han också tillvara på tämligen direkt – efter att Anthony tagit ledningen för hemmalaget redan i den sjätte minuten.

Först stod svensken för en så kallad ”hockeyassist” till Jules Kounde som senare spelade fram Ferran Torres till 1-0. Därefter serverade Bardghji själv Torres till 2-0 två minuter senare. Således hade matchen bjudit på två mål innan de första 15 minuterna var spelade.

Med en halvtimme spelad skulle 20-åringen hålla sig framme igen. Denna gång stod han själv för målet, vilket var hans första någonsin i La Liga. Fullträffen var inte heller någon dålig sådan, då han tog emot bollen med vänsterfoten, vände upp och dundrade in bollen vid den första stolpen med högerfoten.

Innan den första halvleken var över hade Ferran Torres fullbordat sitt hattrick när han drog till från distans och, via styrning, kunde se bollen segla in vid den bortre stolpen.

Matchen slutade med en 5-3-seger för FC Barcelona.

***

Real Betis: Valles; Rubial, Bartra, Natan, Gomez, Altimira, Roca, Antony, Fornals, Ez Abde, Cucho.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsi, Martin, Balde – Eric Garcia, Bardghji, Pedri – Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford.