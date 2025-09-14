JUST NU: Bardghji startar för Barcelona

Barcelona ställs mot Valencia.

Roony Bardghji är med i startelvan.

Roony Bardghi blev till slut registrerad för spel i Barcelona efter flytten till klubben i somras.

Under söndagkvällen ställs Barcelona mot Valencia i La Liga. När startelvorna kablades ut stod det klart att svenske Roony Bardghji tar en plats från start. Han ersätter storstjärnan Lamine Yamal som är skadad.

Samtidigt inleder de två offensiva stjärnorna Robert Lewandowski och Raphinha på bänken.

Matchen startar 21.00

Startelvor:

Barcelona: Garcia – Koundé, Cubarsí, García, Martín – Casado, Pedri – Bardghji, Fermín López, Rashford – Torres

Valencia: Agirrezabala – Folquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayá – Santamaría, Guerra, López – Danjuma, Duro