Bergström och Rolfö målskyttar – United vann rivalmötet

Svenskmöte i Manchester mellan Manchester United och Liverpool.

Två svenska målskyttar bjöds vi på i form av Alice Bergström och Fridolina Rolfö.

Detta när hemmalaget vann med 3–1.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Fem svenskor från start och ännu fler totalt i matchtrupperna när Manchester United tog emot Liverpool denna söndag.

Hemmalaget styrde och ställde, men det skulle dröja till en bit in i den andra halvleken innan man fick hål på Jennifer Falk i Liverpool-målet, men i 52:a minuten kom det förlösande 1–0-målet, då Lisa Naalsund stod för ett riktigt vackert avslut.

Det målet var det första målet som Falk släppt in sedan flytten till Liverpool.

Sju minuter senare var det Liverpools tur att sätta bollen i mål, detta då Alice Bergström petade in den från nära håll, framspelad av Cornelia Kapocs.

Glädjen blev dock kortvarig för bortalaget, för bara minuten efter så återtog United ledningen då Naalsund satte dit sitt andra för dagen.

I matchens sluteskede utökade sedan Manchester United sin ledning till 3–1 då de svenska inhopparna för hemmalaget Ellen Wangerheim, Hanna Lundkvist och Fridolina Rolfö kombinerade.

Wangerheim hittade Lundkvist i djupled, som sedan serverade Rolfö som kunde sätta dit 3–1 från nära håll.

Rolfös mål blev matchens sista i Manchester denna söndagseftermiddag.