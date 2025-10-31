Daniel Svensson på bänken för Dortmund

Dortmund ställs mot Augsburg under fredagen.

Då inleder Daniel Svensson på bänken.

Foto: Alamy

Daniel Svensson har startat de 25 senaste matcherna för Borussia Dortmund. När elvorna presenterades inför matchen mot Augsburg stod det klart att svenskens svit är bruten.

Ytterbacken inleder på bänken och ersätts av Maximilian Beier medan Aaron Anselmino kliver ner på mittbacksposition.

Svensson anslöt till Dortmund sommaren 2025 och har hittills gjort ett mål den här säsongen i Bundesliga.

Matchen startar 20.30.

