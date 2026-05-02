Roony Bardghji, 20, har flera möjligheter i sommar.

Svensken kan bli kvar, lånas ut eller säljas.

Barcelona sägs kräva 10 miljoner euro för svensken, enligt Sport.

Det har ryktats om Roony Bardghjis framtid i Barcelona i sommar. Den svenske yttern har kopplats ihop med olika klubbar samtidigt som han sägs bli kvar i den katalanska klubben.

Den spanska tidningen Sport rapporterar att det finns en stor chans att Bardghji blir kvar i Barça då han fortfarande är ung och spås en ljus framtid. Skulle 20-åringen vilja lämna kan han göra det, rapporterar tidningen.

Klubbarna som Bardghji har ryktats till är bland andra Real Betis, AS Monaco, Porto, Ajax och Stuttgart. Barcelona kan tänka sig att sälja svensken för omkring tio miljoner euro, motsvarande 108 miljoner kronor.

Roony Bardghji noteras för två mål och fyra assist på 25 framträdanden den här säsongen. Kontraktet med Barça sträcker sig till 2029.