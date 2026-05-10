Drömstart för Barcelona – Rashford med riktig pärla

FC Barcelona är just nu La Liga-mästare.

Detta då man har tagit ledningen i El Clasicot mot Real Madrid.

Målet gjorde Marcus Rashford, via en mycket läcker frispark.

I dag kan FC Barcelona vinna La Liga – mot sin största rival Real Madrid. Vid en poäng eller mer mot ”Los Blancos” säkrar katalanerna ligatiteln hemma på Camp Nou.

Då började det också på bästa tänkbara sätt för Hansi Flicks lag.

I den åttonde minuten gjordes Ferran Torres ner av Rüdiger strax utanför straffområdet. På den efterföljande frisparken böjde Marcus Rashford elegant in bollen i det första krysset och tog ledningen i gigantmötet. Nio minuter senare gjorde Torres 2-0 efter en mycket fin framspelning av Dani Olmo.

Såldes är ligaguldet, just nu, i hamn för ”Barca”.

Matchen pågår.