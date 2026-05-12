JUST NU: Drömstart för Hellberg – ”Boro” just nu i final

En plats i play off-finalen står på spel när Middlesbrough och Southampton ställs mot varandra.

Redan efter fem minuter tog Kim Hellbergs ”Boro” ledningen.

Middlesbrough och Southampton spelade 0–0 i det första mötet i play off-semifinalen på ”Boros” hemmaplan. Returen på St Marys skulle dock inte förbli mållös länge.

Redan efter fem minuter tog Kim Hellebergs lag ledningen genom Riley McGree. Middlesbrough har därmed ena foten i play off-finalen på Wembley den 23 maj.

Finalmötet i London kommer avgöra vilket lag som tar steget upp till Premier League. Vinnaren mellan Middlesbrough och Southampton kommer ställas mot Hull City, som besegrade Millwall i den andra semifinalen.