JUST NU: Elanga, Krafth och Bergvall startar i ligacupen

Newcastle United ställs mot Tottenham Hotspur i ligacupen.

Då får både Anthony Elanga, Emil Krafth och Lucas Bergvall spela från start.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

Med nio omgångar spelade av Premier League har Newcastle spelat in tolv poäng. Tottenham har i sin tur spelat in 17 poäng.

Under onsdagskvällen ställs de två klubbarna mot varandra i den fjärde omgången av ligacupen.

Med timmen kvar till matchstart står det klart att de tre svenska stjärnorna Anthony Elanga, Emil Krafth och Lucas Bergvall startar för sina respektive lag.

Startelvor:

Newcastle United: Ramsdale; Schär, Tonali, Barnes, Thiaw, Krafth, Elanga, Woltemade, Willock, Burn, Ramsey.

Tottenham Hotspur: Kinsky, Danso, Palhinha, Xavi, Richarlison, Bergvall, Johnson, Pedro Porro, Spence, Bentancur.