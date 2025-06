TV: Mbappé bakom allt när Frankrike tog brons i Nations League

Under söndagen ställdes Tyskland mot Frankrike i en match om tredjepris i Uefa Nations League.

Då såg Kylian Mbappé och Michael Olise till att säkra bronspengen åt fransmännen.

Efter att Tyskland förlorat mot Portugal med 1-2 under onsdagen fick man säga adjö till finalplatsen och ställa in sig på bronsmatch.



Detsamma gällde Frankrike som i sin tur förlorade mot Spanien med 4-3 och fick ladda om inför söndagens bronsmatch.



Den spelades på Mercedes-Benz Arena i Stuttgart och tyskarna hade alltså chans att knipa en medalj framför hemmapubliken.



På tilläggstid i den första halvleken skulle också hemmanationens hopp släckas något. Detta då Kylian Mbappé klev fram, sög ner en boll i straffområdet och dundrade in 1-0. Det var Real Madrid-stjärnans 50:e landslagsmål i karriären.

Kylian Mbappé has now scored 50 goals for France.

He’s the third player to reach 50 after Olivier Giroud (57) and Thierry Henry (51) ✨🇫🇷 pic.twitter.com/17oDeunCPL

— B/R Football (@brfootball) June 8, 2025