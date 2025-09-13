JUST NU: Gyökeres målade i Arsenals seger
Ange Postecoglou har precis tagit över som tränare för Nottingham Forest.
Nu ställdes hans lag mot Arsenal med Viktor Gyökeres från start.
Arsenal vann med 3-0 efter två mål av Mikel Zubimendi och ett av just Gyökeres.
Nuno Espírito Santo fick nyligen gå som Nottingham Forest-tränare. Ny tränare presenterades kort senare och det blev Ange Postecoglou, tidigare i Tottenham.
Viktor Gyökeres startar för Arsenal nu när Londonklubben tar emot Postecoglous nya manskap.
Ställningen är 0-0 på Emirates i matchen som började 13:30.
Det började illa för Arsenal med skada på kapten Martin Ödegaard innan ens 20 minuter var spelade. Norrmannen kunde inte fortsätta matchen och i stället kom Ethan Nwaneri.
Efter en mållös första halvlek öppnade Arsenal målkontot genom spanska mittfältaren Martín Zubimendi efter 32 minuters spel. Målet var vackert där Real Sociedad-förvärvet prickade in bollen på volley efter en hörna.
Precis efter paus kom också 2-0 – och vem slog till? Viktor Gyökeres. Svenskens tredje Premier League-mål ett faktum. Avslutet från nära håll efter inspel från Eze.
Mikel Zubimendi gjorde sedan 3-0 vilket blev slutresultatet.
Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Magalhães, Calafiori – Ødegaard, Zubimendi, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.
Nottingham: Sels – Williams, Milenkovic, Murillo, Morato – Sangaré, Anderson – Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi – Wood.
