Foto: Bildbyrån

Hammarby mot Ajax – här är elvorna

Rasmus Hjortling
Hammarby ställs mot Ajax denna onsdagskväll.
Inför mötet med den nederländska storklubben så har nu startelvorna släppts.

Hammarby kliver in i åttondelsfinalen i Europa Cup denna onsdagskväll då man ställs mot Ajax på bortaplan.
Inför mötet i Amsterdam så har nu startelvorna kommit.

STARTELVOR:

Ajax: van Eijk – Noordman – de Klonia – Noordermeer – Amber – van de Velde – Spitse – van Egmond – Tolhoek – Colin – van Hensbergen.

Hammarby: Loeck – Holmberg – Bragstad – Carlsson – Blakstad – Joramo – Miyagawa – Lennartsson – Hasund – Jösendal – Wangerheim.

