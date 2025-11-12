Hammarby mot Ajax – här är elvorna
Hammarby ställs mot Ajax denna onsdagskväll.
Inför mötet med den nederländska storklubben så har nu startelvorna släppts.
Hammarby kliver in i åttondelsfinalen i Europa Cup denna onsdagskväll då man ställs mot Ajax på bortaplan.
Inför mötet i Amsterdam så har nu startelvorna kommit.
STARTELVOR:
Ajax: van Eijk – Noordman – de Klonia – Noordermeer – Amber – van de Velde – Spitse – van Egmond – Tolhoek – Colin – van Hensbergen.
Hammarby: Loeck – Holmberg – Bragstad – Carlsson – Blakstad – Joramo – Miyagawa – Lennartsson – Hasund – Jösendal – Wangerheim.
