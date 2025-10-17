Beskedet: Hanna Glas avslutar karriären

Hon har fyllt 32 år – och tagit ett stort beslut.

Under fredagen står det klart att Hanna Glas avslutar sin karriär.

Detta meddelar hon via sina sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Med meriter från det svenska damlandslaget och spel i klubbar som Sundsvall, Sunnanå, Umeå IK, Eskilstuna, PSG, Bayern München, Kansas City och Seattle Reign har Hanna Glas, 32, valt att avsluta sin karriär som professionell fotbollspelare.

Det meddelar försvararen via ett inlägg på sina sociala medier.

”Tack fotbollen, för att du gjorde en dröm jag inte ens visste var möjlig till verklighet. Det bästa med den här sporten har utan tvekan varit alla fantastiska människor jag har träffat genom åren, och många av dem kan jag idag stolt kalla vänner”, inleder Glas sitt inlägg på Instagram och fortsätter:

”Till alla tränare som har varit en del av min karriär – tack för att ni alltid har trott på mig. Till alla som jobbat i klubbarna – tack för att ni alltid har fått mig att känna mig som hemma, även när jag var långt borta, och för att ni har tagit så väl hand om mig”.

Svenska damlandslaget inför matchen mellan England och Sverige 2022. Foto: Bildbyrån

”Till fansen som har stöttat mig oavsett avstånd och väder – tack. Jag har verkligen älskat och njutit av varje stund jag fått spela för er. Till läkarna och det medicinska teamet som har hjälpt mig genom några av de tuffaste stunderna i min karriär – det här hade aldrig varit möjligt utan er hjälp, ert engagemang och ert stöd”.

Hanna Glas avslutar meddelandet med att tacka sina närstående:

”Min familj, mina vänner och min agent – ni har alltid funnits där under både toppar och dalar. Utan er kärlek och ert oändliga stöd hade jag aldrig klarat allt detta. Jag älskar er”.