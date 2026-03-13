JUST NU: Hugo Bolin från start igen

Borussia Mönchengladbach tar emot St. Pauli i Bundesliga.

Då får Hugo Bolin chansen från start för andra matchen i följd.

Hugo Bolin lånades ut av Malmö FF till tyska Borussia Mönchengladbach under vinterfönstret. Det har hittills blivit fem matcher i Bundesliga för svensken.

Under fredagskvällen gästar St. Pauli Borussia Park. I hemmalagets startelva finns Hugo Bolin uppsatt som vänstermittfältare. Därmed startar han sin andra raka match för ”Gladbach”.

I gästande St. Pauli startar Eric Smith i backlinjen.