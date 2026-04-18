JUST NU: Hugo Larsson målskytt mot RB Leipzig

Hugo Larsson har nätat.

Mittfältaren kvitterade för sitt Eintracht Frankfurt mot RB Leipzig och stod för säsongens andra mål.

Den svenske mittfältaren Hugo Larsson är inte känd som en frekvent målskytt men mot RB Leipzig visade han återigen att han kan kliva fram.

I den 34:e minuten hittade 21-åringen nätet och kvitterade till 1–1 för Eintracht Frankfurt. Målet innebär att Larsson nu har gjort två mål den här säsongen, efter att tidigare bara ha stått noterad för ett.

Matchen mot RB Leipzig pågår fortfarande.