Isak startar i Liverpools ligacupmatch

Under tisdagen tar Liverpool mot Southampton i ligacupen.

Då spelar svenske Alexander Isak från start.

Detta i en match som har avspark 21.00.

Foto: Alamy

Under inledningen av årets Premier League-säsong har Liverpool gått rent, och vunnit fem av fem möjliga matcher.

Under tisdagskvällen är det dags för ”The Reds” att kliva in i ligacupen då man tar emot Southampton på Anfield.

Med en dryg timme kvar till avspark står det klart att det svenske nyförvärvet Alexander Isak spelar från start. Detta blir hans andra start för klubben sedan han lämnade Newcastle.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Startelvor:

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Endo, Isak, Chiesa, Leoni, Jones, Robertson, Frimpong, Nyoni, Ngumoha

Southampton: McCarthy; Jelert, Edwards, Wood, Quarshie, Manning, Downes, Jander, Armstrong, Scienza, Archer.