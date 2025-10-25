Karlström med första målet i Serie A i Udineses seger

Jesper Karlström fortsätter imponera i Udinese.

Under lördagen skrev den svenske lagkaptenen in sig i målprotokollet för första gången i Serie A – när han satte 1–0 mot Lecce på hemmaplan.



Jesper Karlström har äntligen spräckt sin målnolla i Serie A. Under lördagens hemmamatch mot Lecce slog Udineses lagkapten till med sitt första mål i den italienska högstaligan.

I den 16:e minuten dök den svenske mittfältaren upp i straffområdet och placerade kyligt in 1–0 efter ett inspel.

Målet innebär Karlströms första fullträff för Udinese – och det efter 49 matcher i klubben.

Matchen slutade 3-2 till Udinese.