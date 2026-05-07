JUST NU: Mardrömshalvlek för Lagerbielkes Braga

Braga kan säkra en plats i Europa League-finalen ikväll.

Då finns Gustaf Lagerbielke i vanlig ordning med från start.

Freiburg leder med 2–0.

Braga besegrade Freiburg med 2–1 i det första mötet på hemmagräs. Man har därmed en fördel inför kvällen returmöte i Tyskland, där en plats i Europa League-finalen ligger i potten.

För Freiburgs del kan kvällen bli historisk. Den tyska klubben har aldrig spelat en final i en europeisk turnering tidigare. Årets semifinalplats är den överlägset bästa prestationen som man mäktat med genom historien.

Klubben är också ute efter sin första stora titel någonsin. Som bäst har Freiburg nått finalen av den tyska cupen 2022, då man förlorade mot RB Leipzig.

Braga kan nå sin andra Europa League final någonsin. Den första var 2011, då man förlorade mot sina inhemska ligakonkurrenter Porto.

I kvällens semifinal finns Gustaf Lagerbielke med från start, precis som han varit i majoriteten av Bragas matcher både i ligan och i Europa.

Bragas fick en mardrömsstart på returmötet. Redan efter sex minuter blev portugisernas wingback Mario Dorgeles.

Freiburg tog vara på det numerära övertaget och knappa kvarteren efter det röda kortet tog tyskarna ledningen genom Lukas Kübler. Läget var då helt lika sätt över båda mötena.

Innan halvleken var färdigspelad tog Freiburg även ledningen i dubbelmötet. Det skedde genom Johan Manzambi som gjorde 2–0 några minuter förre paus.

Så här startar lagen

Freiburg 4-2-3-1

Noah Atubolo – Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu – Nicolas Höfler, Maximilian Eggestein – Niklas Beste, Johan Manzambi, Vincenzo Grifo – Igor Matanovic

Braga 3-4-3

Lukas Hornicek – Paulo Oliveira, Vitor Carvalho, Gustaf Lagerbielke – Victor Gomez, João Moutinho, Demir Ele Tiknaz, Mario Dorgeles – Rodrigo Zalazar, Pau Victor, Jean-Baptiste Gorby