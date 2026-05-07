JUST NU: Aston Villa tar ledningen – helt jämnt i mötet

Aston Villa har ett underläge att hämta upp mot Nottingham Forest.

Då startar Victor Lindelöf för Birminghamklubben – som mittfältare.

Villa leder matchen med 1–0.

Foto: Bildbyrån

Den engelska duon Aston Villa och Nottingham Forest gör upp om en plats i Europa League-finalen. Forest leder med 1–0 från det första mötet på City Ground.

I hemmalaget Aston Villa får Victor Lindelöf chansen från start, vilket är han åttonde match som startspelare i årets Europa League.

Det är också den enda förändringen som Villa-tränaren Unai Emery gör från det första mötet. Lindelöf kommer in istället för mittfältaren Amadou Onana.

I den officiella elvan är svensken uppsatt som en av tre mittbackar i elvan. När matchen påbörjade stod det dock klart att Lindelöf tog Onanas plats på det centrala mittfältet.

Gästande Nottingham Forest gör två förändringar. Ola Aina ersätter av Jair Cunha på högerbacksplatsen och James McAtee kommer in istället för Morgan Gibbs-White, som har varit ett frågetecken inför matchen.

Aston Vill började matchen klart bäst och efter dryga halvtimmen fick man utledning när skyttekungen Oliie Watkins gjorde 1–0.

Så här startar lagen

Aston Villa 3-5-2

Emiliano Martinez – Victor Lindelöf, Ezri Konza, Pau Torres – Matty Cash, John McGinn, Emiliano Buendia, Youri Tielemans, Lucas Digne – Morgan Rogers, Ollie Watkins

Nottingham Forest 4-4-2

Stefan Ortega – Jair Cunha, Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams – Omari Hutchinson, Nicolas Dominguez, Elliot Anderson, James McAtee – Chris Wood, Igor Jesus