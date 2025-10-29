TV: Nanasi bryter måltorkan i Strasbourg

Han hade inte gjort mål sedan i maj.

Under onsdagen bröt Sebastian Nanasi sin måltorka i Strasbourg.

Detta när man tog emot Auxerre i Ligue 1.

Foto: Alamy

Den 17:e maj.

Det var den senaste gången svenske Sebastian Nanasi, 23, slog till med ett mål för Strasbourg.

Under onsdagskvällen ställdes hans lag hemma mot Auxerre – med den förre Malmö FF-spelaren från start.

Då skulle han ta till vara på chansen. Med ställningen 1-0 i den 55:e minuten slog han till med sitt första mål för säsongen och bröt en fem månader lång måltorka. Målet kom till via en styrning mellan benen på motståndarkeepern från nära håll.

Dessförinnan hade även svensken spelat fram till Strasbourgs 1-0-mål i inledningen av den andra halvleken.

1er but cette saison Sebastian Nanasi 📸💙 66' | 3️⃣-0️⃣ #RCSAAJA pic.twitter.com/P3Chr7qNVd — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 29, 2025

Strasbourg leder matchen med 3-0.