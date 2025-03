Napoli och Inter kryssade i seriefinalen

Napoli mot Inter.

Ettan mot tvåan i Serie A i en stekhet seriefinal.

Då slutade matchen oavgjort efter att Philip Billing kvitterat sent.

Under lördagen gästade serieledande Inter Stadio Diego Armando Maradona för en att möta ligatvåan Napoli.



Då inledde gästerna bäst genom att göra 1-0 i den 22:a minuten när Federico Dimarco mycket läckert tryckt in en frispark en bit utanför straffområdet.



Matchen fortgick sedan med en uddamålsledning för Inter och ett Napoli som pressade på för ett kvitteringsmål.



Det skulle också komma genom danske Philip Billing som tryckte in sin egen retur från nära håll till Neapel-publikens stora glädje.



Således är tabelläget i toppen oförändrat. Inter leder på 58 poäng och har Napoli bakom sig på 57 poäng.

Video Mats Enquist: ”Säkrare att gå på fotboll än musikfestival”