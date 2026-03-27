Norge förlorade – för första gången på 530 dagar

Den 13 oktober föll Norge med 5-1 mot Österrike.

Sedan dess hade man inte gått förlorande ur en enda fotbollsmatch.

Detta fram tills i dag – då Nederländerna gick segrande ur träningsmatchen i Amsterdam.

Foto: Bildbyrån

530 dagar.

Så lång tid hade det passerat sedan Norge förlorade en fotbollsmatch, mot Österrike i Nations Leagues B-division.

Sedan dess har det svenska grannlandet spelat tolv matcher, vunnit elva och spelat oavgjort i en.

I dag skulle dock den positiva trenden brytas. Detta efter att Nederländerna vänt underläge till seger i en träningsmatch på Johan Cruijff Arena.

Det norska målet kom redan i matchminut 24, genom Benfica-spelaren Andreas Schjelderup. Därefter dröjde det elva minuter innan Virgil van Dijk hittade nätet.

Sex minuter in i den andra akten såg Tijjani Reijnders till att ha vänt på matchen, som man senare skulle vinna.

Norge är sedan tidigare klara för VM 2026 – då man vann sin kvalgrupp med sex poäng före Italien.



