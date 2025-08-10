JUST NU: Crystal Palace vann Community Shield – efter straffdrama

Liverpool mötte Crystal Palace i Community Shield.

Då vann Crystal Palace på straffar.

Liverpool ställs mot Crystal Palace i Community Shield, en match som spelas mellan vinnaren av Premier League och FA-cupen.

Då fick Liverpools nyförvärv Hugo Ekitike en drömstart när han i den fjärde minuten drog till med matchens första fullträff, assisterad av Florian Wirtz.

I den 17:e minuten svarar Crystal Palace med en kvittering på straff genom Jean Philippe Mateta.

Bara fyra minuter senare slår ytterligare ett nyförvärv till för Liverpool. Denna gång är det Jeremie Frimpong som ger Merseysideklubben ledningen, vilket fastställde resultatet i halvtid.

I den andra halvleken svarade Crystal Palace. Ismaila Sarr log till med kvitteringsmålet i den 77:e minuten.

Matchen kom sedan att gå till straffar där Crystal Palace vann med 3–2.