Uppgifter: Dani Carvajal lämnar Real Madrid

Dani Carvajals tid i Real Madrid ser ut att gå mot ett slut.

Enligt uppgifter lämnar han klubben när kontraktet löper ut efter säsongen.

Enligt journalisten Mario Cortegana kommer högerbacken att lämna den spanska storklubben efter säsongen, när hans kontrakt går ut. Uppgifterna gör även gällande att 34-åringen redan informerats om klubbens beslut.

Carvajal har under många år varit en av Real Madrids mest tongivande spelare. Ett avsked skulle innebära att ännu en profil från lagets guldgeneration försvinner.

Var spanjoren spelar nästa säsong är ännu inte känt.