Blackstenius matchvinnare – Olsson historisk
Beata Olsson är i otrolig form.
Svenskan gjorde mål i dag igen för Liverpool.
Till några poäng räckte det dock inte – då Stina Blackstenius blev matchvinnare för Arsenal.
Arsenal mot Liverpool i Women’s Super League denna lördag och det var hemmalaget som började bäst.
Olivia Smith, som lämnade Liverpool för Arsenal i somras för stora pengar, satte dit 1–0 rätt så tidigt genom ett distansskott.
Arsenals ledning höll sig sedan till den 30:e minuten, men då kvitterade bortalaget genom Beata Olsson som med det gjort mål i fem raka matcher i för Liverpool.
1–1 stod sig sedan till paus.
Liverpool försökte försvara sig till en poäng på Emirates, men en annan svenska ville annorlunda.
Stina Blackstenius, som byttes in i den andra halvleken, satte dit det matchavgörande 2–1-målet i den 87:e minuten.
Värt att notera dock är att dagens fullträff gör Beata Olsson historisk, hon är den första spelaren någonsin att göra mål i fyra av sina fem första starter i WSL.
I Liverpool startade även Cornelia Kapocs och likt Olsson så spelade hon hela matchen.
