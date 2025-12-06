Blackstenius matchvinnare – Olsson historisk

Beata Olsson är i otrolig form.

Svenskan gjorde mål i dag igen för Liverpool.

Till några poäng räckte det dock inte – då Stina Blackstenius blev matchvinnare för Arsenal.

Foto: Alamy

Arsenal mot Liverpool i Women’s Super League denna lördag och det var hemmalaget som började bäst.

Olivia Smith, som lämnade Liverpool för Arsenal i somras för stora pengar, satte dit 1–0 rätt så tidigt genom ett distansskott.

Arsenals ledning höll sig sedan till den 30:e minuten, men då kvitterade bortalaget genom Beata Olsson som med det gjort mål i fem raka matcher i för Liverpool.

1–1 stod sig sedan till paus.

Liverpool försökte försvara sig till en poäng på Emirates, men en annan svenska ville annorlunda.

Stina Blackstenius, som byttes in i den andra halvleken, satte dit det matchavgörande 2–1-målet i den 87:e minuten.

Värt att notera dock är att dagens fullträff gör Beata Olsson historisk, hon är den första spelaren någonsin att göra mål i fyra av sina fem första starter i WSL.

A goal to make history 🤩



Beata Olsson is the first player ever in the @BarclaysWSL to score in four of her first five starts 👏 pic.twitter.com/YCrqS5o6ae — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) December 6, 2025

I Liverpool startade även Cornelia Kapocs och likt Olsson så spelade hon hela matchen.